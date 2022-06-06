Trabzonspor'un 2018 yılında 1.1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Anthony Nwakaeme, bordo-mavili kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu, henüz Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.
Hull City Anthony Nwakaeme'nin peşinde
İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Anthony Nwakaeme için devreye girdiği iddia edildi. Hull City'nin kısa bir süre içerisinde bu transferi bitirebileceği ifade edilirken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile Nwakaeme'nin aralarının iyi olduğu kaydedildi.
- Trabzonspor formasıyla bu yıl 36 karşılaşmada süre alan Anthony Nwakaeme, 15 gol ve 11 asistle oynadı.
🗞"Sabır ve destek olmasaydı şampiyonluk mümkün olmazdı."
🗞"Nwakaeme ile görüşmelerimiz geçen sene eylül ayından beri devam ediyor. 1.5 milyon Euro'nun üstüne çıkmayı düşünmüyoruz."
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluk serüvenini Yeni Şafak’a değerlendirdi.
🖊@ak_yazici
🗞"Sabır ve destek olmasaydı şampiyonluk mümkün olmazdı."