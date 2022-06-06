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Hull City Anthony Nwakaeme'nin peşinde

Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesi sona erdi fakat 33 yaşınki oyuncu henüz bordo-mavili kulübün yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. İngiliz basını ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin, Anthony Nwakaeme için devreye girdiğini yazdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Hull City Anthony Nwakaemenin peşinde
Transfermarkt verilerine göre Anthony Nwakaeme'nin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Trabzonspor'un 2018 yılında 1.1 milyon euro karşılığında transfer ettiği Anthony Nwakaeme, bordo-mavili kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Sözleşmesi sona eren Nijeryalı oyuncu, henüz Trabzonspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

Hull City Anthony Nwakaeme'nin peşinde

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Anthony Nwakaeme için devreye girdiği iddia edildi. Hull City'nin kısa bir süre içerisinde bu transferi bitirebileceği ifade edilirken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile Nwakaeme'nin aralarının iyi olduğu kaydedildi.

  • Trabzonspor formasıyla bu yıl 36 karşılaşmada süre alan Anthony Nwakaeme, 15 gol ve 11 asistle oynadı.

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