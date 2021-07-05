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'İki yılda bir Dünya Kupası' planı: Wenger yeşil ışık yaktı

FIFA'nın küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, Dünya Kupası'nın iki yıl arayla yapılması için başlatılan çalışmalara tam destek verdiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İki yılda bir Dünya Kupası planı: Wenger yeşil ışık yaktı
Dünya Kupası organizasyonu dört yılda bir düzenleniyor.

Alman basınına konuşan 71 yaşındaki Wenger, eleme maçları için verilen küçük araların, oyuncuların sağlık ve zihinsel durumunu çok zorladığını savunarak, "Dünya Kupası'nda eleme maçları için uluslararası takvimde sürekli küçük aralar verilmesi durumundan, oyuncuların memnun olmadığını düşünüyorum. Takvim olarak yaşanan sıkışıklık, onların zihinsel ve fiziksel açıdan zorlanmasına yol açıyor. Geçen sezon Polonya formasıyla Andorra maçında Robert Lewandowski'nin sakatlanarak sahalardan uzak kalması, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi sezonunda elde ettiği dereceyi doğrudan etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Arsene Wenger
Arsene Wenger

"Eleme maç sayısını azaltmak istiyoruz"


Bunun için eleme maçları sayısının 10'dan 7'ye düşürülmesi ve tek bir uzun ara dönemde yapılması gerektiğini vurgulayan eski Fransız teknik adam, "Eleme maçları, ekim ayında oynanabilir. Bir ayda 7 maç yapılır ve oyuncular haziranda doğrudan finallere katılabilir. Eleme maç sayısını azaltmak istiyoruz. Oyuncuların sağlık koşulları ancak bu şekilde iyileştirilebilir" ifadelerini kullandı.

Eleme maçlarının bu koşullarda yapılması halinde Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinde zorluk yaşanmayacağını kaydeden Wenger, "Elemeler bir ayda biterse, tüm oyuncular uluslararası takvimde uzun bir süre boyunca dinlenme şansına ulaşacak. 2026 Dünya Kupası, 2027 Avrupa Şampiyonası ve diğer kıtasal turnuvalar, 2028 Dünya Kupası. Bu şekilde her turnuva sorunsuz bir şekilde yapılabilir. Yalnız bu değişikler, 2024'ten önce düşünülmüyor. O zamana kadar turnuva formatları aynı kalacak" şeklinde konuştu.

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