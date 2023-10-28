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Spor

İlhan Palut: Kelimeler arıyorum

Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Yedikleri gol pozisyonu değinen teknik direktör İlhan Palut, "Faul dememek için kelimeler arıyorum" ifadelerini kullandı.

21:46 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör İlhan Palut maç sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


İlhan Palut'un açıklamaları:
'Kolay toplar kaybettik'

"Top bize geldiğinde daha sakin kalabilirdik ve topu tutabilirdik. Alanlar bizi iştahlandırdı ama çok kolay toplar kaybettik. Bir kaptırdığımız ya da kaptırmaya zorlandığımız top sonrası şanssız bir gol yedik. Toparlamaya çalıştık. Galatasaray'ın ikinci gol fırsatları oldu"


"Biz çok iyi mücadele ettik. Oyuncularımın performansını kabul ediyorum. Bize düşen rakibin ismi ne olursa olsun, bu mücadeleyi standart haline getirmek. Bunu başarırsak daha iyi sonuçlar alırız"


'Kelimeler arıyorum'

"Galatasaray'ın aldığı riskleri cezalandıramadık. Abdülkerim Bardakçı topa dokunmadan... Ne diyeyim, faul dememek için kelimeler arıyorum. Topa dokunamadan Ibrahim Olawoyin'i yere düşürüp... Pardon, Ibrahim Olawoyin yere düşüp... Faul demeyeyim. Oradan şanssız bir gol yememiz... Genç takımız, heyecan oluyor. Geçen sene değerli bir kulübümüz Soma'da oynayan oyuncumuz Zaha'ya karşı oynuyor. Üretemedik ama oyuncularımdan memnunum. Galatasaray'ı tebrik ederim"






#Çaykur Rizespor
#İlhan Palut
#Galatasaray
#Abdülkerim Bardakçı
#Olawoyin
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