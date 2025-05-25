Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
İmam hatipli Ahmet Melih Türkiye şampiyonu

İmam hatipli Ahmet Melih Türkiye şampiyonu

16:2625/05/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Ahmet Melih Saraç, okulunun flamasıyla poz verdi.
Ahmet Melih Saraç, okulunun flamasıyla poz verdi.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Melih Saraç, cirit atmada Türkiye birincisi oldu.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Saraç, Sivas’ta 24-25 Mayıs 2025’te düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği’nde cirit atmada şampiyon oldu.


Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu başarıdan dolayı Saraç’ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.




#Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#Ahmet Melih Saraç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı güvenlik görevlisi kuraları ne zaman çekilecek?