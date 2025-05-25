İmam hatipli Ahmet Melih Türkiye şampiyonu

Ahmet Melih Saraç, okulunun flamasıyla poz verdi.
Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ahmet Melih Saraç, cirit atmada Türkiye birincisi oldu.
Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ahmet Melih Saraç, Sivas’ta 24-25 Mayıs 2025’te düzenlenen Okul Sporları Atletizm Gençler B Kategorisi Türkiye Birinciliği’nde cirit atmada şampiyon oldu.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu başarıdan dolayı Saraç’ı, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.
#Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
#Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
#Ahmet Melih Saraç