Türkiye şampiyonu tekvandocuya babasından davullu zurnalı karşılama

Baba Faik Çakır, Dursun Fakıh İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki kızı Ebrar Çakır'a, Türkiye Tekvando Federasyonunca düzenlenen şampiyonada birinci olduğu takdirde Bilecik'te onu davul zurnayla karşılayacağına dair söz verdi.





Çakır, şampiyonada kendi kategorisinde birinciliği elde eden kızını, kentteki Pelitözü Gölpark'ta davul zurnayla karşıladı.





Emniyet 11 Spor Kulübü sporcusu Ebrar Çakır, yaklaşık 4 yıldır tekvandoyla ilgilendiğini söyledi.





Bu spora kuzenlerinden görerek başladığını anlatan Çakır, "Türkiye şampiyonu olup emeklerimin karşılığını almak gurur verici. Kendimle gurur duydum. Aileme de bu mutluluğu yaşattığım için çok mutluyum. Şimdi hedefim, Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." dedi.





Faik Çakır da kızının şampiyon olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ebrar ve antrenörümüz gerçekten büyük başarı elde etti. Ben de sözümü tuttum. Ailecek gururluyuz. İnşallah bu daha başlangıç. Desteğimiz her zaman sürecek." diye konuştu.





Genç sporcunun antrenörü Fırat Bedir, tekvandonun zor ve disiplin gerektiren bir spor olduğuna işaret etti.





Ebrar'ın önceden bazı sakatlıklar yaşadığını belirten Bedir, "Bu durum hedefimize ulaşmamızı geciktirdi. Nasip bu seneymiş, Türkiye şampiyonluğu geldi. Şimdi gözümüzü uluslararası arenaya çevirdik. Ebrar, azimli, yetenekli ve çalışkan. Bu özellikleriyle Avrupa ve dünya şampiyonalarında da adını duyuracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



