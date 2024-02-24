İngiltere Lig Kupası finalinde 25 Şubat Pazar saat 18.00’de Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. 187. randevuya çıkacak olan ezeli rakiplerin son karşılaşmasında Liverpool 4-1’lik skorla rakibini mağlup etmişti. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
CHELSEA - LİVERPOOL CANLI SKOR
CHELSEA - LİVERPOOL MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
CHELSEA
28 Dorde Petrovic
2 Axel Disasi
20 Cole Palmer
21 Ben Chilwell
26 Levi Colwill
27 Malo Gusto
8 Enzo Fernandez
23 Conor Gallagher
25 Moises Caicedo
7 Raheem Sterling
15 Nicolas Jackson
LİVERPOOL
62 Caoimhin Kelleher
2 Joe Gomez
4 Virgil van Dijk
78 Jarell Quansah
3 Wataru Endo
7 Luis Diaz
10 Alexis Mac Allister
38 Ryan Gravenberch
84 Conor Bradley
18 Cody Gakpo
19 Harvey Elliott