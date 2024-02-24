Spor

Ezeli rakipler İngiltere Lig Kupası finalinde karşılaşıyor: Chelsea - Liverpool maçı ne zaman?

İngiltere Lig Kupası finalinde heyecan dorukta! Ezeli iki rakip Chelsea ve Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç 25 Şubat Pazar saat 18:00’de başlayacak. İki takımın son 10 karşılaşmasında 7 maç beraberlikle sonuçlandı. Berabere biten 7 maçın 4 ise 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Her iki takımda oynadığı son 3 mücadeleyi kaybetmedi. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Chelsea - Liverpool canlı skor ekranı, maç kadrosu ve yayın bilgisi.

09:41 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:42 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
İngiltere Lig Kupası finalinde heyecan dorukta! Ezeli iki rakip Chelsea ve Liverpool kozlarını paylaşacak.
İngiltere Lig Kupası finalinde heyecan dorukta! Ezeli iki rakip Chelsea ve Liverpool kozlarını paylaşacak.

İngiltere Lig Kupası finalinde 25 Şubat Pazar saat 18.00’de Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. 187. randevuya çıkacak olan ezeli rakiplerin son karşılaşmasında Liverpool 4-1’lik skorla rakibini mağlup etmişti. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere Lig Kupası finali
Chelsea - Liverpool
maçı 25 Şubat Pazar günü saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

CHELSEA - LİVERPOOL CANLI SKOR

CHELSEA - LİVERPOOL MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

CHELSEA

28 Dorde Petrovic

2 Axel Disasi

20 Cole Palmer

21 Ben Chilwell

26 Levi Colwill

27 Malo Gusto

8 Enzo Fernandez

23 Conor Gallagher

25 Moises Caicedo

7 Raheem Sterling

15 Nicolas Jackson

LİVERPOOL

62 Caoimhin Kelleher

2 Joe Gomez

4 Virgil van Dijk

78 Jarell Quansah

3 Wataru Endo

7 Luis Diaz

10 Alexis Mac Allister

38 Ryan Gravenberch

84 Conor Bradley

18 Cody Gakpo

19 Harvey Elliott



#Chelsea
#Liverpool
#İngiltere Lig Kupası
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