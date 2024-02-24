İngiltere Lig Kupası finalinde 25 Şubat Pazar saat 18.00’de Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. 187. randevuya çıkacak olan ezeli rakiplerin son karşılaşmasında Liverpool 4-1’lik skorla rakibini mağlup etmişti. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.