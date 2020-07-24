PREMİER LİG

İngiltere'de yılın futbolcusu Jordan Henderson seçildi

İngiltere'de yılın futbolcusu Jordan Henderson seçildi

İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson’u yılın futbolcusu seçti.

Haber Merkezi İHA
Jordan Henderson'ın güncel bonservis değeri 28 milyon euro olarak biliniyor.

Jordan Henderson'ın güncel bonservis değeri 28 milyon euro olarak biliniyor.

Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool’da kaptan Jordan Henderson, İngiliz futbol yazarları tarafından yılın futbolcusu seçildi.

İngiltere Futbol Yazarları Birliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyların dörtte birinden fazlasını alan Henderson’un bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Liverpool, sezon sonunda kasasına tahmini 690 milyon euro koyacak.
Liverpool, sezon sonunda kasasına tahmini 690 milyon euro koyacak.

30 yaşındaki futbolcuyu Manchester City’den Kevin de Bruyne, Manchester United’dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

  • İngiliz futbolcu bu sezon 40 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Liverpoollu Fabinho'nun şampiyonluk kutlamalarında evi soyuldu
Liverpoollu Fabinho'nun şampiyonluk kutlamalarında evi soyuldu

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı. Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Fabinho (@fabinho)&#39;in paylaştığı bir gönderi (23 Tem, 2020, 6:08öö PDT)

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'da bir dönem kapandı: Selçuk İnan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.