İngiltere'de yılın futbolcusu Jordan Henderson seçildi

Premier Lig’de 30 yıl aradan sonra şampiyon olan Liverpool’da kaptan Jordan Henderson, İngiliz futbol yazarları tarafından yılın futbolcusu seçildi.

İngiltere Futbol Yazarları Birliği’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyların dörtte birinden fazlasını alan Henderson’un bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

30 yaşındaki futbolcuyu Manchester City’den Kevin de Bruyne, Manchester United’dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

İngiliz futbolcu bu sezon 40 resmi maçta görev aldı ve 4 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Liverpoollu Fabinho'nun şampiyonluk kutlamalarında evi soyuldu Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı. Bu gönderiyi Instagram'da gör Fabinho (@fabinho)'in paylaştığı bir gönderi (23 Tem, 2020, 6:08öö PDT)