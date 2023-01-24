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Spor

ÖZET | Inter-Empoli: 0-1

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında Inter, sahasında ağırladığı Empoli'ye 1-0 yenildi. Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı Empoli maçında 90 dakika forma giydi. Inter-Empoli maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

10:49 . 24/01/2023 Salı
AA
Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika oynadı

Hakan Çalhanoğlu mücadelede 90 dakika oynadı

Ligin iddialı takımlarından Inter, orta sıralardaki Empoli'yi Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk etti. Mücadelenin 40. dakikasında Milan Skriniar'ın çift sarı karttan kırmızı kart görmesiyle ev sahibi takım kalan dakikaları bir kişi eksik oynadı. Empoli, rakibinin 10 kişi olmasının da verdiği avantajla 66. dakikada Tommaso Baldanzi'nin golüyle maçta 1-0 öne geçti.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Empoli, Inter'i deplasmanda 1-0 mağlup etti ve 3 puan alan taraf oldu. Empoli, 25 puanla 9. sıraya yükseldi.


Zirve ile puan farkı açıldı

Inter ise geçen hafta İtalya Süper Kupasını kazanma başarısını gösterdikten sonra ligde çıktığı ilk maçta sahadan yenik ayrıldı ve zirveyle puan farkının açılmasına engel olamadı. Inter, ligin 19 maçlık ilk yarısında, 6. mağlubiyetini aldı. Inter, 50 puanlı lider Napoli'nin 13 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Ayrıca, mavi-siyahlıların ligdeki 5 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı Empoli maçında 90 dakika forma giydi.


Serie A'nın 19. haftasında bugün oynanan bir diğer maçta Bologna ile Cremonese 1-1 berabere kaldı. Ligde 24 Ocak Salı günü oynanacak olan Lazio-Milan müsabakasıyla 19. hafta mücadeleleri tamamlanacak.


Inter-Empoli maç özeti





#Empoli
#Inter
#İtalya Serie A
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ÖZET | Inter-Empoli: 0-1
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