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Spor Inter kalecisinden inanılmaz hata Belki de takımını şampiyonluktan etti
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Inter kalecisinden inanılmaz hata: Belki de takımını şampiyonluktan etti

Serie A'da Inter, yedek kalecisi Andrei Radu'nun büyük hatası sonrası yediği golle Bologna'ya 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

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Haber Merkezi AA
Inter kalecisinden inanılmaz hata: Belki de takımını şampiyonluktan etti
Radu hatası sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Ligde şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren erteleme maçında Inter, Bologna'ya konuk oldu. Renato Dall'Ara Stadı'ndaki maçın hemen başında konuk ekip, Ivan Perisic'in 3. dakikadaki golüyle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi takım, bu gole 28. dakikada Marko Arnautovic ile yanıt verdi: 1-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısında Inter, gol için yüklense de golü bulan taraf ev sahibi ekip oldu. 81. dakikada Nicola Sansone, kaleci Radu'nun büyük hatası sonrası Bologna'yı skorda üstün duruma getiren golü attı: 2-1.

Bologna, Inter'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı aldı.

Radu'nun inanılmaz hatası:

Inter liderlik şansını tepti

Bologna, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Inter ise şampiyonluk yarışında ciddi bir yara aldı ve liderlik koltuğunu ele geçirme fırsatını da değerlendirmemiş oldu. Inter, lider Milan'ın 2 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

Bu arada, Inter'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 80 dakika forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.


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