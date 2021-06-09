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İspanya Milli Takımı'nda ikinci koronavirüs vakası: Diego Llorente'nin testi pozitif çıktı

İspanya Milli Futbol Takımı'nda Sergio Busquets'in ardından Diego Llorente'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Haber Merkezi AA
İspanya Milli Takımında ikinci koronavirüs vakası: Diego Llorentenin testi pozitif çıktı
Diego Llorente

İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Madrid'de devam eden milli takımında Kovid-19 testi dün pozitif çıkan defans oyuncusu Llorente'nin takımdan uzaklaştırıldığı duyuruldu. Llorente'nin, protokoller kapsamında donanımlı bir sağlık aracıyla kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Karantinada kalacak olan İspanyol futbolcunun sağlık durumuna göre milli takımdaki durumunun belirleneceği vurgulandı.

Aşı için başvuru yapılmıştı

İspanya Milli Takımı'nda ilk olarak 6 Haziran'da Kovid-19 testi pozitif çıkan takım kaptanı Sergio Busquets kamptan ayrılmıştı. Busquets'in ardından milli takım kafilesine hemen Kovid-19 aşısı yapılması için Kültür ve Spor Bakanlığı ile İspanya Futbol Federasyonu girişimde bulunmuştu.

Ancak Sağlık Bakanlığındaki Kovid-19 Kurulu, tek doz aşının sadece JohnsonJohnson'da olduğunu ve bu aşının genç yaştakilere yapılmasıyla ilgili şüphelerin olmasından futbolculara uygulanamayacağını açıklamıştı.

  • Yeni oyuncular kampa çağrıldı
  • İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala takımda çıkan Kovid-19 vakalarından dolayı Raul Albiol, Rodrigo Moreno, Carlos Soler, Brais Mendez, Pablo Fornals ve Kepa Arrizabalaga'yı kampa çağırdı.

İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı
SPOR
İspanya Milli Takımı'nda Sergio Busquets koronavirüse yakalandı

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