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İstanbulspor'un teknik direktör adayları

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayarak takımı bir üst lige çıkartan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırdı. İstanbul ekibi bu ayrılığın, Osman Zeki Korkmaz'ın talebi doğrultusunda gerçekleştiğini açıkladı. Beklenmedik şekilde sona eren bu birlikteliğin ardından İstanbulspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla araştırılmaya başlandı. İşte sarı-siyahlı yönetimin listesinde bulunan isimler...

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Kerim Baştan Yeni Şafak
İstanbulsporun teknik direktör adayları
İstanbulspor Logosu

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti. Sarı-siyahlı kulübün yönetimi, genç teknik adamın istifasını kabul ederek kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Süper Lig'de 11. hafta itibariyle topladığı 8 puanla 16. sırada bulunan İstanbulspor, ligde kalan maçlardan en iyi sonuçlar alarak kalıcı olmayı başarabilmek adına yeni teknik direktör adaylarını hızlıca masaya yatırdı. Yönetimin hazırladığı listenin baş sıralarında Fatih Tekke'nin olduğu iddia edildi. Geçmişte iki farklı dönemde de kulübü çalıştıran Tekke'yle, yeniden bir araya gelmek için görüşmelerin yapılacağı ileri sürüldü.

45 yaşındaki çalıştırıcının haricindeki teknik direktörlük listesinde bulunan diğer isimler şu şekilde:

  • Hikmet Karaman
  • Samet Aybaba
  • Ünal Karaman
  • Hüseyin Çimşir

İstanbulspor yönetiminin, teknik direktörlük listesinde bulunan bu isimlerin haricinde genç ve yabancı çalıştırıcılara da sıcak baktığı, nihai kararın kısa bir süre içerisinde verileceği ifade edildi.
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