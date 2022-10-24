İstanbulspor'un teknik direktör adayları

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz istifa etti. Sarı-siyahlı kulübün yönetimi, genç teknik adamın istifasını kabul ederek kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Her şey için teşekkürler Osman Zeki KORKMAZ. 🏆 pic.twitter.com/QG9MHb3tYw — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 24, 2022

Süper Lig'de 11. hafta itibariyle topladığı 8 puanla 16. sırada bulunan İstanbulspor, ligde kalan maçlardan en iyi sonuçlar alarak kalıcı olmayı başarabilmek adına yeni teknik direktör adaylarını hızlıca masaya yatırdı. Yönetimin hazırladığı listenin baş sıralarında Fatih Tekke'nin olduğu iddia edildi. Geçmişte iki farklı dönemde de kulübü çalıştıran Tekke'yle, yeniden bir araya gelmek için görüşmelerin yapılacağı ileri sürüldü.

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45 yaşındaki çalıştırıcının haricindeki teknik direktörlük listesinde bulunan diğer isimler şu şekilde:

Hikmet Karaman

Samet Aybaba

Ünal Karaman

Hüseyin Çimşir

İstanbulspor yönetiminin, teknik direktörlük listesinde bulunan bu isimlerin haricinde genç ve yabancı çalıştırıcılara da sıcak baktığı, nihai kararın kısa bir süre içerisinde verileceği ifade edildi.



