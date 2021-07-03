İtalya'nın yıldızı Spinazzola'yı ağlatan sakatlık

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Evlat nöbetindeki ailelere 'şeref sözü' veren CHP'li vekil sözünü tutmadı: Biz anladık HDP CHP hepsi aynı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı için HDP binası önünde nöbet tutan aileleri görmezden gelerek otelden çıkmaya çalışan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ailelere verdiği sözü tutmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum.Biz anladık ha HDP, CHP İYİ Parti hepsi aynı, bu anne ve babaların sesini duymuyorlar gözlerini kapatıyorlar" dedi.