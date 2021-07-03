İtalya'nın yıldızı Spinazzola'yı ağlatan sakatlık

İtalya Milli Takımı adına turnuvanın yıldızlarından biri olan Spinazzola, Belçika maçında sakatlanmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.
Başarılı sol bekin sakatlığıyla ilgili kötü haber geldi. Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
- Spinazzola, EURO 2020'de çıktığı tüm maçlarda mücadelelerin yıldızı olmayı başarmıştı.
#SONDAKİKA - İtalyan basını, Leonardo Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. İtalyan sol bek uzun süre sahalardan uzak kalacak https://t.co/2V8gIYOVqM
#SONDAKİKA - İtalyan basını, Leonardo Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğunu açıkladı. İtalyan sol bek uzun süre sahalardan uzak kalacak https://t.co/2V8gIYOVqM— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 2, 2021