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İtalya'nın yıldızı Spinazzola'yı ağlatan sakatlık

İtalyan basını, Leonardo Spinazzola'nın Belçika maçında gözyaşları içerisinde sahadan çıkmasının ardından sakatlığıyla ilgili ilk bilgileri paylaştı. Buna göre 28 yaşındaki futbolcu uzun süre sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalyanın yıldızı Spinazzolayı ağlatan sakatlık
Spinazzola, sakatlığı nedeniyle maça devam edememişti.

İtalya Milli Takımı adına turnuvanın yıldızlarından biri olan Spinazzola, Belçika maçında sakatlanmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Başarılı sol bekin sakatlığıyla ilgili kötü haber geldi. Spinazzola'nın aşil tendonunun koptuğu ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

  • Spinazzola, EURO 2020'de çıktığı tüm maçlarda mücadelelerin yıldızı olmayı başarmıştı.

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