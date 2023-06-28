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Spor

James Maddison transferi tamam: Tottenham ile 5 yıllık anlaştı

Tottenham, Leicester City'den James Maddison'ı transfer ettiğini açıkladı. Tottenham, James Maddison ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

23:27 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
James Maddison, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

James Maddison, Tottenham ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, bu sezon küme düşen Leicester City'de forma giyen James Maddison'ı transfer etti.

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada James Maddison ile 2028'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi 46.3 milyon euro

Tottenham, James Maddison'ın transferi için Leicester City'ye 46.3 milyon euro ödedi.

Leicester City 26 yaşındaki 10 numarayı 2018-19 sezonu başında Norwich City'den 25 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

19 gole katı yaptı

Geride bıraktığımız sezonda İngiltere Premier Lig'de 30 maça çıkan James Maddison 10 gol, 9 asistlik istatistik yakaladı.

Başarılı futbolcu, İngiltere Milli Takımı'yla da 3 maçta boy gösterdi.



#James Maddison
#Tottenham
#transfer
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