Joao Mario ligdeki 4. golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasına Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Joao Mario (18) ve Amir Hadziahmetovic (6) gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Joao Mario, Süper Lig’deki 4. golünü Çaykur Rizespor ağlarına attı.
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’a 2-1 kaybetti. Siyah-beyazlıların golü 64. dakikada Joao Mario’dan geldi. Tecrübeli futbolcu, böylelikle ligde 26. maçında 4. golünü kaydetti. Başarılı oyuncu, daha önce Sivasspor, Kayserispor ve Adana Demirspor ağlarını sarsmıştı.
Joao Mario, tüm kulvarlarda ise 36 mücadelede 6 gol, 4 asiste ulaştı.
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