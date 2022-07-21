Spor Joao Pedro Fenerbahçede İşte maliyeti
TRANSFER

Joao Pedro Fenerbahçe'de: İşte maliyeti

Fenerbahçe, İtalya Serie B ekiplerinden Cagliari'de forma giyen golcü futbolcu Joao Pedro’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joao Pedro Fenerbahçede: İşte maliyeti
Joao Pedro

Fenerbahçe, uzun süredir peşinde koştuğu ve kısa bir süre önce İstanbul'a getirdiği Joao Pedro'yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao’nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Euro bonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

"Çok mutluyum"

Transferin açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Pedro, açıklamasının tamamında, "Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım.

Birlikte çok mutlu olacağız." cümlelerine yer verdi.

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