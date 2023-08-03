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Spor

Joao Pedro Gremio'da

Fenerbahçe, Brezilyalı forveti Joao Pedro'nun Gremio'ya satın alma opsiyonuyla transfer olduğunu açıkladı.

10:34 . 3/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro.

Fenerbahçe kadro planlaması doğrultusunda yeni sezonda düşünmediği isimleri göndermeye devam ediyor.


Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Cagliari'den 4.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Brezilyalı forvet sezon boyunca sakatlıklarla boğuşup performans verememişti.


İsmail Kartal'ın da gözüne giremeyen Joao Pedro, Brezilya ekiplerinden Gremio'ya transfer oldu.


Gremio, sarı-lacivertlilere bu transferde kiralama bedeli ödemeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon Euro.


Fenerbahçe kariyerini toplamda 28 maça çıkıp 5 gol ,1 asistlik katkı sağlayarak tamamladı.


Fenerbahçe'den yapılan bilgilendirme:

#Fenerbahçe
#Joao Pedro
#Gremio
39 dakika önce
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