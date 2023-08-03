Joao Pedro Gremio'da

Boşnak orta saha oyuncusuna oldukça iyi bir teklif sunan sarı-lacivertli kulübün Rade Krunic ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Bonservis bedeli olarak 15 milyon Euro isteyen Milan'a 10 milyon Euro teklif eden Fenerbahçe ile İtalyan kulübü arasında görüşmeler sürüyor.