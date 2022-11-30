Joao Pedro sakatlandı: Gözyaşlarına hakim olamadı Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yaptı. Mücadelenin 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro sakatlandı ve oyundan çıktı. Pedro oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Joao Pedro'nun sakatlandığı anı haberimizden izleyebilirsiniz.

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