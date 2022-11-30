Joao Pedro sakatlandı: Gözyaşlarına hakim olamadı

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında lige hazırlık kapsamında İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Kadıköy'de özel bir maç yaptı.
Joao Pedro sakatlandı
Karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna giren Joao Pedro, yaşadığı sakatlık nedeniyle 70. dakikada oyundan çıktı. Bir pozisyon esnasında ceza sahası içerisine giren Pedro, ikili mücadele esnasında yere düştü. Dizini tutan oyuncuya, sağlık ekipleri müdahale etti.
Acı içerisinde kıvranan Joao Pedro, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlandığı pozisyon;
Joao Pedro'nun sakatlandığı pozisyon;
Joao Pedro'nun sakatlandığı anpic.twitter.com/DhGXmM1ZAn
Joao Pedro'nun sakatlandığı anpic.twitter.com/DhGXmM1ZAn— SPOR (@yenisafakspor) November 30, 2022