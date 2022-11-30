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Joao Pedro sakatlandı: Gözyaşlarına hakim olamadı

Dünya Kupası arasında Fenerbahçe, İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yaptı. Mücadelenin 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Joao Pedro sakatlandı ve oyundan çıktı. Pedro oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Joao Pedro'nun sakatlandığı anı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Joao Pedro nasıl sakatlandı? Pedronun sakatlandığı pozisyonu izle
Pedro'nun sakatlandığı an

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasında lige hazırlık kapsamında İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Kadıköy'de özel bir maç yaptı.

Joao Pedro sakatlandı

Karşılaşmanın 60. dakikasında oyuna giren Joao Pedro, yaşadığı sakatlık nedeniyle 70. dakikada oyundan çıktı. Bir pozisyon esnasında ceza sahası içerisine giren Pedro, ikili mücadele esnasında yere düştü. Dizini tutan oyuncuya, sağlık ekipleri müdahale etti.

Acı içerisinde kıvranan Joao Pedro, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlandığı pozisyon;

Joao Pedro'nun sakatlandığı pozisyon;

Joao Pedro gözyaşlarına hakim olamadı.
Joao Pedro gözyaşlarına hakim olamadı.
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