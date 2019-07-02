John Obi Mikel Trabzonspor’da

Trabzonspor, bonservisi elinde bulunan Nijerya Milli Takımı’nın kaptanı John Obi Mikel ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İstanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Serbest statüde bulunan Nijerya Milli Takımı’nın kaptanı, profesyonel futbolcu John Obi Mikel ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya 2019-20 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret, 2020-21 sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödenecektir. 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında oynanacak Süper Lig maçlarının yüzde 70’inde en az 45 dakika oynaması halinde opsiyon şartı gerçekleşmiş olacaktır.” 32 yaşındaki orta alan oyuncusu geçen sezon İngiltere’nin Middlesbrough takımında forma giyiyordu.

ONAZİ’YE TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor Kulübü, Nijerya Milli Takımı’nın kaptanı John Obi Mikel transferi dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “John Obi Mikel’in kulübümüze transferindeki gayretlerinden dolayı Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran’a, İskenderiye Başkonsolosumuz Ali Emre Özen’e, Muavin Konsolosumuz Kemal Feyiz’e ve futbolcumuz Ogenyi Onazi’ye teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullandı.

İsim sızınca fiyat artıyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, John Obi Mikel transferini değerlendirdi. İsimlerin basına yansımasıyla birlikte fiyatların yükseldiğini ifade eden Ağaoğlu, “Mümkün olduğunca gizli halletmeye çalıştığımız bir transferdi Obi Mikel. Ama basında hemen adı çıkıyor, kulübün içerisindeki bazı insanlar da buna yardımcı oluyor. 1.3 milyon Euro’ya bitireceğimiz transfer bu yüzden 1.5 milyon Euro’ya bitti. Ama tekrar söylüyorum. Bu transfer haberlerini önceden vermekle kulüplerin para kaybetmesinden başka bir işe yaramıyor. Daha önce de 2 oyuncuyu bu yüzden kaybettik” diye konuştu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir ve Yusuf’la ilgili ise, “İkisinin aynı anda gitmesi mümkün değil” dedi.