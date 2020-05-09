Juventus forması giyen Merih Demiral için Fransızlar devrede

Juventus'un sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği Merih Demiral için, transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiliz ve Alman ekiplerinin kadrosuna katmak istediği milli oyuncu için şimdi de Fransız ekibi Lyon devreye girdi.
L'Equipe'in haberine göre Lyon oluşturduğu beş kişilik transfer listesinde Merih Demiral da bulunuyor. Merih'in yanı sıra Atletico Paranaense'de forma giyen Robson Bambu, Real Betisli Aissa Mandi, Verona'nın genç stoperi Marash Kumbulla ve Hoffenheim'da oynayan Kevin Akpoguma yer alıyor.
- Haberde ayrıca Merih Demiral'ın sakatlığının soru işareti oluşturduğu kaydedilirken, milli oyuncunun transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı iddia edildi.
Merih Demiral'dan EURO2021 paylaşımı 💪 https://t.co/ID5kvXHsKu
Merih Demiral'dan EURO2021 paylaşımı 💪 https://t.co/ID5kvXHsKu— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 17, 2020
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