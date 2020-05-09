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Juventus forması giyen Merih Demiral için Fransızlar devrede

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral için Fransız ekibi Lyon devreye girdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Merih Demiral bu sezon Juventus formasıyla 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Merih Demiral bu sezon Juventus formasıyla 7 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Juventus'un sezon başında Sassuolo'dan transfer ettiği Merih Demiral için, transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. İngiliz ve Alman ekiplerinin kadrosuna katmak istediği milli oyuncu için şimdi de Fransız ekibi Lyon devreye girdi.

L'Equipe'in haberine göre Lyon oluşturduğu beş kişilik transfer listesinde Merih Demiral da bulunuyor. Merih'in yanı sıra Atletico Paranaense'de forma giyen Robson Bambu, Real Betisli Aissa Mandi, Verona'nın genç stoperi Marash Kumbulla ve Hoffenheim'da oynayan Kevin Akpoguma yer alıyor.

Juventus Merih Demiral’ı bırakmak istemiyor
Juventus Merih Demiral’ı bırakmak istemiyor

Futbol yaşımını İtalya’nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiliz takımının transfer listesinde yer alıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih’in peşini bırakmıyor. Haberlerde, Juventus’un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti.Merih’in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.Merih Demiral&#39;dan mesaj var: &quot;#EvdeKal&#39;ın...&quot; pic.twitter.com/h3YPzcmFgn&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 22, 2020

  • Haberde ayrıca Merih Demiral'ın sakatlığının soru işareti oluşturduğu kaydedilirken, milli oyuncunun transfer listesinin ilk sıralarında yer aldığı iddia edildi.

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