Juventus'a büyük şok: 15 puanlarını sildiler

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Juventus'un 15 puanı silindi
İtalya Futbol Federasyonu'ndan Juventus'a tarihi bir ceza geldi.
Federasyon (FIGC), mali yolsuzluk soruşturmasına dahil olan siyah-beyazlı ekibe dair kararını verdi.
Karara göre, Juventus'un Serie A'da topladığı puanların 15'i silindi.
Bu cezayla 22 puana düşen Juve, ligde 11. sıraya geriledi.
Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.
Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.