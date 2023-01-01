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Spor

Juventus'a büyük şok: 15 puanlarını sildiler

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), mali yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Juventus Kulübüne 15 puan silme cezası verdi. Bu sonuçla birlikte Juventus 11. sıraya geriledi.

0:35 . 21/01/2023 Cumartesi
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Juventus'un 15 puanı silindi

Juventus'un 15 puanı silindi

İtalya Futbol Federasyonu'ndan Juventus'a tarihi bir ceza geldi.

Federasyon (FIGC), mali yolsuzluk soruşturmasına dahil olan siyah-beyazlı ekibe dair kararını verdi.

Karara göre, Juventus'un Serie A'da topladığı puanların 15'i silindi.

Bu cezayla 22 puana düşen Juve, ligde 11. sıraya geriledi.

"Prisma" soruşturması

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının Mayıs 2021'de başlattığı ve Juventus'un 2019-2020 ve 2020-2021 dönemi mali hesaplarının incelendiği "Prisma" isimli soruşturma çerçevesinde, Kasım 2021'de ve Mart 2022'de kulübün Torino, Milano ve Roma kentlerindeki ofislerinde aramalar yapılmıştı.

Siyah-beyazlı kulüpte söz konusu dönemde yer alan yöneticiler ile futbolcular Paulo Dybala, Alex Sandro ve Federico Bernardeschi de savcılık tarafından soruşturma çerçevesinde bilgilerine başvurulmak üzere ifadeye çağrılmıştı.



#Juventus
#İtalya Serie A
#ceza
44 dakika önce
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Juventus'a büyük şok: 15 puanlarını sildiler
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