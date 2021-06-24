Spor Kamil Ahmet Çörekçinin transferi açıklandı
TRANSFER

Kamil Ahmet Çörekçi'nin transferi açıklandı

Süper Lig ekiplerinden Hatayaspor, Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Kamil Ahmet Çörekçi 3 yıllığına renklerine bağladı.

Haber Merkezi AA
Kamil Ahmet Çörekçinin transferi açıklandı
Bordo-mavili formayla çıktığı 76 maçta 4 asist yaptı.

Atakaş Hatayspor, sağ bekte görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştü.

Hatay yeni stadına kavuşuyor: Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
SPOR
Hatay yeni stadına kavuşuyor: Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
Abone Ol Google News
Instagrama yeni güncelleme

Instagram'a
yeni güncelleme

Reels çekim süresi uzatıldı.
Çözümü Türkiyede buldular

Çözümü Türkiye'de buldular

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası.
CHPli Özelden korumaları gazeteci döven İYİ Partili Türkkana destek: Başına çok kötü şeyler geldi

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan teröristlere gözdağı.

Göçmen teknesi alabora oldu en az 300 kişi hayatını kaybetti.

​2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt hakları 2022'ye aktarıldı.

TOGG 2022'nin ekim ya da kasım ayında banttan inecek.

Formula 1 yönetimi İstanbul Park'ı takvime ekledi.

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u topa tuttu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.