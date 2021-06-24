Kamil Ahmet Çörekçi'nin transferi açıklandı

Hayat

Yangında 3 küçük çocuğunu kaybeden baba: Onları Allah verdi, Allah aldı

Konya’da 4 yaşındaki ikiz kızı ile 2 yaşındaki küçük kızını kaybeden baba Cihat El İsmail, çocuklarını Allah’ın verdiğini, Allah’ın aldığını söyledi. Büyük acı yaşayan aileyi Konya Valisi Vahdettin Özkan ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.