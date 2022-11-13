Spor Kanadanın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı
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Kanada'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Kanada'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson ve Hatayspor'un 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Sam Adekugbe de kadroda yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kanadanın Dünya Kupası kadrosu belli oldu mu? Atiba Hutchinson Dünya Kupasında oynayacak mı?
Atiba Hutchinson

Kanada'nın Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın 39 yaşındaki futbolcusu Atiba Hutchinson ve Hatayspor'un 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Sam Adekugbe de kadroda yer aldı.

İşte Kanada'nın kadrosu:

Kaleciler: Milan Borjan, Dayne Clair, James Pantemis

Savunma: Steven Vitoria, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Joel Waterman, Derek Cornelius

Orta saha: Atiba Hutchinson, Jonathan Osorio, Stephen Eustaquio, Liam Fraser, Samuel Piette, Mark-Anthony Kaye, Ismael Kone, David Wotherspoon

Hücum: Alphonso Davies, Jonathan David, Cyle Larin, Ike Ugbo, Lucas Cavallini, Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Liam Millar

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