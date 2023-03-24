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Spor

Karabağ-Galatasaray maçına yoğun ilgi: 60 bin bilet satıldı

Karabağ Futbol Kulübü Sözcüsü Gündüz Abbaszade, Galatasaray'la yapacakları ve geliri depremzedelere bağışlanacak özel maç için 60 bin bilet satıldığını açıkladı.

16:13 . 24/03/2023 Cuma
AA
Bakü Olimpiyat Stadı maça hazır.

Bakü Olimpiyat Stadı maça hazır.

Abbaszade yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ilk anlarından itibaren Azerbaycan'ın Türkiye'nin yanında olduğunu, Karabağ Futbol Kulübü olarak da bu hususta katkı yapmak istediklerini söyledi.


Türkiye'nin en iyi takımlarından biri ile Azerbaycan'ın en iyi takımlarından birinin geliri depremzedelere bağışlanmak üzere özel maç yapması düşüncesinin ortaya atıldığını ve bunun hayata geçirildiğini belirten Abbaszade, "Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek" diye konuştu.


Abbaszade, hem Karabağ hem de Galatasaray'ın Azerbaycan'da çok sevildiğini vurgulayarak, "Karşılaşmaya yoğun ilgi var. 60 bin bilet satıldı. Bu sahada kardeşlik kazanacak. Teklifimize 'Evet' diyen Galatasaray'a da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Bakü Olimpiyat Stadı'nda 26 Mart Pazar günü oynanacak mücadele, TSİ 19.00'da başlayacak.






#Galatasaray
#Karabağ
#Azerbaycan
1 saat önce
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