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Spor

Karagümrük'te dikkati çeken kaleci detayı: Fenerbahçe maçında yedeğe çekildi

Süper Lig'de Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Ligdeki son 4 karşılaşmada kaleyi koruyan Emre Bilgin, Fenerbahçe maçında yedek kulübesinde başladı. Karşılaşmaya ilk on bir başlayan Karagümrük kalecisi Dituro, sergilediği performansla tepki çekti.

20:42 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kaleci Dituro'nun performansı tepki çekti.

Kaleci Dituro'nun performansı tepki çekti.

Trendyol Süper Lig 13.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.


Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Karagümrük kalecisi Matías Dituro, sergilediği performansıyla tepki çekti. Arjantinli kaleci karşılaşmanın 47. dakikasında çıktığı topta İrfan Can Kahveci'nin suratına vurmasıyla penaltıya sebebiyet verdi.

Dituro'nun müdahalesi.

Son 4 lig karşılaşmasında Fatih Karagümrük'te kaleyi Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Emre Bilgin koruyordu. Genç kaleci, Süper Lig'de ligin en yüksek kurtarış yüzdesine sahipken oynadığı son 4 maçta sadece 1 golü kalesinde gördü.

Emre Bilgin

Futbolseverler sakatlığı ve cezası bulunmayan genç kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına anlam veremedi.






#Fatih Karagümrük
#Matías Dituro
#Emre Bilgin
1 saat önce
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