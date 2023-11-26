Karagümrük'te dikkati çeken kaleci detayı: Fenerbahçe maçında yedeğe çekildi

Kaleci Dituro'nun performansı tepki çekti.
Trendyol Süper Lig 13.hafta karşılaşmasında Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.
Karşılaşmaya ilk 11 başlayan Karagümrük kalecisi Matías Dituro, sergilediği performansıyla tepki çekti. Arjantinli kaleci karşılaşmanın 47. dakikasında çıktığı topta İrfan Can Kahveci'nin suratına vurmasıyla penaltıya sebebiyet verdi.
Son 4 lig karşılaşmasında Fatih Karagümrük'te kaleyi Beşiktaş'tan kiralık olarak kadroya katılan Emre Bilgin koruyordu. Genç kaleci, Süper Lig'de ligin en yüksek kurtarış yüzdesine sahipken oynadığı son 4 maçta sadece 1 golü kalesinde gördü.
Futbolseverler sakatlığı ve cezası bulunmayan genç kalecinin Fenerbahçe karşılaşmasında yedek kulübesinde olmasına anlam veremedi.