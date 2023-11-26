Karagümrük'te dikkati çeken kaleci detayı: Fenerbahçe maçında yedeğe çekildi

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta tartışma çıkartan pozisyon yaşandı. Mücadele 1-1 devam ederken Samet Akaydın'ın içinde olduğu bir pozisyonda deplasman ekibi penaltı bekledi. Karagümrüklü futbolcular, milli oyuncunun topa eliyle müdahale ettiğini iddia ederken hakem Arda Kardeşler, VAR'ı işaret etti. VAR'dan uyarı almayan Kardeşler maçı devam ettirdi.