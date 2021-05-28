​Kardeşlik kazandı​

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Dışişleri'nden Almanya'ya 'House of One' tepkisi: FETÖ'yü meşrulaştırıp destekliyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere kucak açan Almanya, örgüt mensuplarının çalışmalarını sürdürdüğü 'House of One' projesinin temelini atmasına izin verdi. Söz konusu gelişmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Proje, üç dini bir araya getirmeye değil, ancak ayrıştırmaya ve bir terör örgütünün meşrulaştırılmasına ve desteklenmesine hizmet eder." denildi.