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Kardeşlik kazandı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 öncesinde ilk hazırlık maçında kardeş ülke Azerbaycan’ı mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş, maçta daha önce fazla forma şansı bulamayan futbolculara şans verdi. Türkiye ikinci hazırlık maçında pazartesi günü Gine ile karşılaşacak .

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kardeşlik kazandı​
A Milli Takım ile ilk maçına çıkan Halil Dervişoğlu, ilk golünü attı. Kaptan Kaan Ayhan da 35. maçında 4. golünü kaydetti.

EURO 2020 öncesi AMilli Futbol Takımı, ilk hazırlık maçında konuk ettiği Azerbaycan’ı 2-1 yendi. Gollerin ilk yarıda atıldığı maçta geriye düşen millilerimiz, Halil Dervişoğlu ve Kaan Ayhan ile 2-1 galip aydıldı. A Milli Takımımız, tarihinde ilk kez galibiyet-mağlubiyet derecesinde öne geçti.

  • 590. maçına çıkan Türkiye, 225. galibiyetini aldı. Ay-yıldızlı ekibin 224 yenilgisi bulunurken, 141 de beraberliği var. Teknik direktör Şenol Güneş, fazla şans bulamayan ve milli takıma yeni çağırdığı futbolcuları oynatırken, maçı 400 seyirci izledi. 28. dakikada soldan Abbas Hüseynov’un ceza sahasına yerden pasında, Makhmudov plase vuruşla topu kaleci Altay’ın üzerinden filelere gönderdi: 0-1. 32’de kaleci Altay’ın hatalı pasını İbrahimli bekletmeden arkadaşına aktardı. Sheydaev’in vuruşunda, Altay ayaklarıyla gole izin vermedi.

34. dakikada Orkun’un sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Halil Dervişoğlu, kafayla topu ağlarla buluşturdu: 1-1. 45. dakikada Cengiz’in sağdan kullandığı kornerde savunmadan seken topa Merih’in vuruşunda kaleciden dönen topa ayak koyan Kaan Ayhan skoru 2-1 yaptı. İkinci yarıda 49. dakikada Azerbaycan’ın üst üste iki atağında kaleci Altay başarılıydı. 90. dakika Enes Ünal’ın dönerek vuruşunda kaleci Balayev gole izin vermedi. Türkiye ikinci hazırlık maçında pazartesi günü Gine ile karşılaşacak.

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