Karşıyaka Basketbol’dan çifte transfer hamlesi

Yeşil-kırmızılı yönetim, sezon sonunda küme düşmemek için transfer yasağını kaldırmayı hedefliyor. Bu süreçte FIBA’yla görüşerek transfer yasağı kapsamındaki borçlarını yine taksitlendirmek isteyen Karşıyaka, olumlu bir yanıt alır almaz harekete geçip iki yabancı daha kadrosuna katacak. Karşıyaka’nın 27 yaşındaki oyun kurucu Mike Smith ile 35 yaşındaki uzun forvet Suleiman Braimoh ile temas halinde olduğu ifade edildi. Bir terslik çıkmaması halinde bu oyuncuların İzmir ekibine transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.