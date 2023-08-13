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Spor

Kartal gaza bastı

Bu sezon 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş; Zaynutdinov, Bernardeschi ve Malinovskyi transferlerini önümüzdeki hafta içinde sonlandırmak istiyor.

09:39 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ruslan Malinovskyi - Federico Bernardeschi - Bakhtiyor Zaynutdinov

Ruslan Malinovskyi - Federico Bernardeschi - Bakhtiyor Zaynutdinov

UEFA Konferans Ligi elemelerindeki 3 maçını da kazanan Beşiktaş, yarınki Fatih Karagümrük maçıyla Süper Lig'e başlayacak.


Siyah-beyazlılar, transferde de hareketli günler geçiriyor. Amartey, Onana, Rebic ve Emrecan'ı alan siyah-beyazlılar, Bakhtiyar Zaynutdinov'la da imza aşamasına geldi. Yerli statüsünde oynayacak Kazak futbolcu, Rusya'da CSKA Moskova forması giyiyor. Beşiktaş'ın 4 taksitte 4.5 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Zaynutdinov'un hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor.


Sağ kanat için Toronto forması giyen İtalyan Federico Bernardeschi'yle temasa geçen Beşiktaş, oyuncunun cevabını bekliyor.


Oyun kurucu olarak Marsilya'dan Malinovskyi'yi isteyen siyah-beyazlılar, Fransız kulübünün kadroda düşünmediği oyuncu için verilecek son kararı bekliyor.






#Beşiktaş
#Zaynutdinov
#Bernardeschi
#Malinovsky
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