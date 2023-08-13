Kartal gaza bastı

Siyah-beyazlılar, transferde de hareketli günler geçiriyor. Amartey, Onana, Rebic ve Emrecan'ı alan siyah-beyazlılar, Bakhtiyar Zaynutdinov'la da imza aşamasına geldi. Yerli statüsünde oynayacak Kazak futbolcu, Rusya'da CSKA Moskova forması giyiyor. Beşiktaş'ın 4 taksitte 4.5 milyon euro bonservis ödeyeceği ifade edildi. Zaynutdinov'un hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor.