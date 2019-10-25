Kartal yine uçamadı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Braga’yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, Ricardo Horta ve Eduardo’nun golüne, Umut Nayir ile cevap verse de, puan almayı başaramadı: 1-2. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde kötü gidişatı tersine çevirmek isteyen siyah-beyazlılar eksik kadrosuyla sahadaydı. Seyirci sayısı beklenenin altında olsa da, statta olanlar takıma yoğun destek verdi. Tabi bunda değişen Başkan’ın ve yönetimin de etkisi var. Abdullah Avcı’nın oyun sistemi, öne geçip top çevirmeye, skor tutmaya yönelik. Sezon başından beri bunu beceremedi. Braga maçında ilk 10 dakika bu sistemle oynadı Beşiktaş. Gerekli pozisyonları da buldu ancak önce Boyd’un, sonra Rebocho’nun pozisyonları gol olsa maç bambaşka bir yere gidecek. Olmadı. Sonra top ve oyun rakibe geçti. Takımın 10 numarasını giyen Oğuzhan, yokları oynamaya devam ettiği gibi, öyle bir yerde öyle bir hata yaptı ki, pahalıya mal oldu. Ricardo, çevre kontrolü yapılmadan verilen geri pasını iyi değerlendirdi ve 37’de takımını öne geçirdi. Beşiktaş’ta ciddi bir kalite problemi var. İyi futbol iyi futbolcu ile oynanır. Bunun eksikliği çok fazla. Misal Burak Yılmaz sahada olsa “Belki bir şey olur” hissiyatı oluşuyor. Mevcut eksiklerle birlikte bu kalite iyice aşağıya geliyor. Bu sefer iş ekstra efora ve iki depar fazla atmaya kalıyor. Tribünde homurtular başlamıştı ki 70’te Caner’in ortasında Umut Nayir çıktı sahneye ve ismi gibi umut oldu Beşiktaş’a. Ancak Ljajic, 74’te kaçırdığı penaltı ile bu umudu geri aldı. Gol arayan Beşiktaş, 80’de Braga’nın hızlı çıkışında gafil avlandı ve Wilson takımını öne geçirdi ve skoru ve belirledi: 2-1.

Taraftar Avcı’yı sildi



UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Braga’ya 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ta taraftarlar teknik direktör Abdullah Avcı’yı istifaya davet etti. Maç içerisinde Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Necip Uysal ve Tyler Boyd’u siyah- beyazlı taraftarlar, Portekiz ekibinin attığı ikinci golden sonra teknik direktör Abdullah Avcı’yı istifaya davet etti. Tribünlerin bazı kesimlerinden ise “Sergen Yalçın” tezahüratları yapıldı. Taraftarlar daha önce de Abdullah Avcı’yı Wolverhampton maçı sonunda da istifaya çağırmış, “Yere yatsana Abdullah Avcı. Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor? ve Abdullah Avcı istifa” tezahüratlarında bulunmuştu.