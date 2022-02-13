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Kasımpaşa ve Alanyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kasımpaşa ve Alanyaspor yenişemedi
Kasımpaşa-Alanyaspor

Süper Lig'de 25. hafta maçları devam ediyor. 27 puanlı Kasımpaşa sahasında 39 puanı bulunan Alanyaspor'u konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında saat 19.00'da başlayan mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Ev sahibi Kasımpaşa'nın golleri 65.dakikada Mamadou Fall ve 68. dakikada Jackson Muleka'dan geldi.

Alanyaspor'un gollerini ise 42. dakikada Wilson Eduardo ve 74. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 28'e yükseltti. Alanyaspor ise puanını 40 yaptı.

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa İttfak Holding Konyaspor'un konuğu olacak. Alanyaspor ise lider Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak.

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