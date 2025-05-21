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Kayserispor'da Bilal Bayazit cezalı

Kayserispor'da Bilal Bayazit cezalı

11:1221/05/2025, Çarşamba
IHA
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Bilal Bayazit, Galatasaray karşısında 3 gole engel olamadı.
Bilal Bayazit, Galatasaray karşısında 3 gole engel olamadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un kalecisi Bilal Bayazit, sarı kart cezalısı olduğu için Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor’da kaleci Bilal Bayazit, cezalı duruma düştü.


Ligin 36. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve 37. haftada Kayseri’de oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.


Sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan Bilal Bayazit, bu sezon yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çekti.





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