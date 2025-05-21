Kayserispor'da Bilal Bayazit cezalı

Ligin 36. haftasında Galatasaray ile oynanan karşılaşmanın 87. dakikasında sarı kart gören Bilal, cezalı duruma düştü ve 37. haftada Kayseri’de oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı forma ile 25 maça çıkan Bilal Bayazit, bu sezon yaptığı kritik kurtarışlar ile dikkat çekti.