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Kevin Danso Premier Lig'e transfer oldu

Kevin Danso Premier Lig'e transfer oldu

15:082/02/2025, Pazar
AA
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Kevin Danso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.
Kevin Danso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Tottenham Hotspur, adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Avusturyalı stoper Kevin Danso'yu renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Fransa'nın Lens takımından Kevin Danso'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.


Tottenham Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.



İngiltere basınında, satın alma bedelinin 21 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.


Kariyerine Augsburg'da başlayan Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2021'de Lens'a imza attı.


Lens formasıyla 128 maça çıkıp 4 gol kaydeden Danso, Avusturya Milli Takımı'nda ise 24 kez görev yaptı.





#Premier Lig
#Kevin Danso
#Tottenham Hotspur

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