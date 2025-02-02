Kevin Danso Premier Lig'e transfer oldu

Tottenham Kulübü, 26 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında, satın alma bedelinin 21 milyon sterlin olduğu öne sürüldü.

Kariyerine Augsburg'da başlayan Danso, Southampton ve Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak oynadıktan sonra 2021'de Lens'a imza attı.

Lens formasıyla 128 maça çıkıp 4 gol kaydeden Danso, Avusturya Milli Takımı'nda ise 24 kez görev yaptı.