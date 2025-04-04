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Kevin De Bruyne ayrılığı açıkladı! Sezon sonunda veda ediyor

Kevin De Bruyne ayrılığı açıkladı! Sezon sonunda veda ediyor

15:264/04/2025, Cuma
AA
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Pep Guardiola (saolda) ve Kevin De Bruyne (sağda)
Pep Guardiola (saolda) ve Kevin De Bruyne (sağda)

İngiltere ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı.

De Bruyne, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Manchester City oyuncusu olarak son aylarımı geçireceğim. İstesek de istemesek de veda zamanı geldi. Burası her zaman evimiz olacak. Her hikayenin bir sonu vardır ve bu kesinlikle en iyi bölümüydü. Birlikte son günlerin keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.


Kariyerine Genk'te başlayan 33 yaşındaki De Bruyne; Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg'da forma giydikten sonra 2015'te Manchester City'ye transfer oldu.


Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı.


Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.



#Kevin De Bruyne
#MAnchester City
#Premier Lig

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