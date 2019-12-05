ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Kırklarelispor-Gaziantep FK: 2-1

Galatasaray'ın Tuzlspor'a mağlup olmasının ardından Türkiye Kupası'nda bir sürpriz sonuç daha ortaya çıktı. 2. Lig ekibi Kırklarelispor, Süper Lig'den Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

Gaziantep Yeni Şafak
İki takım futbolcularının maç içerisindeki mücadelesi

İki takım futbolcularının maç içerisindeki mücadelesi

Fotoğraf: Ufuk Ertop / AA

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Kırklarelispor'a konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Burak Sürmeli ve 79'da Caner Koca attı. Antep ekibinin tek golünü ise 87. dakikada penaltıdan Kenar Özer kaydetti.

Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

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