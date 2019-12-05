Kırklarelispor-Gaziantep FK: 2-1

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında Kırklarelispor'a konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kırklarelispor'a galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Burak Sürmeli ve 79'da Caner Koca attı. Antep ekibinin tek golünü ise 87. dakikada penaltıdan Kenar Özer kaydetti.
Mücadelenin rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.
2. Lig ekibi Kırklarelispor, sahasında konuk ettiği Süper Lig takımı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti#TürkiyeKupası pic.twitter.com/a2PsXpimgT
2. Lig ekibi Kırklarelispor, sahasında konuk ettiği Süper Lig takımı Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti#TürkiyeKupası pic.twitter.com/a2PsXpimgT— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Aralık 2019
Yorum