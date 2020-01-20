AVRUPA LİGLERİ

KKTC'de bir ilk: Kamp için 'Yavru Vatan'ı seçtiler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), ilk kez FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımına kamp için ev sahipliği yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Valeranga takımı hazırlık kampı için KKTC'yi tercih etti.

Valeranga takımı hazırlık kampı için KKTC'yi tercih etti.

Fotoğraf: SEFA KARAHASAN / DHA

Norveç'in en üst düzey futbol ligi olan Eliteserien'de mücadele eden Valerenga, KKTC'nin turizm şehri Girne'de kampa girdi. FIFA ve UEFA'ya üye bir ülkenin takımı olarak KKTC'ye gelen ilk ekip olan Valerenga, yeni sezon hazırlıklarına Girne'deki bir otelin tesislerinde başladı.

"Önemli bir adım"


Valeranga'nın kamp yaptığı Acapulco Sports Park'ın yetkilisi Fikret Yeterli, "Daha önce okul takımlarını ülkemize getirebiliyorduk ama ilk kez önemli bir takım kamp için ülkemizi seçti. Bu büyük bir olay" dedi.

Otelin diğer yetkilileri de "UEFA ve FIFA'ya kayıtlı bir ligden bir takımın Kuzey Kıbrıs'ta kamp yapması önemli. Bunun daha da artması gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamp bir hafta sürecek

Ada'ya Ercan Havalimanı'ndan giriş yapan Valeranga kafilesinin hazırlık kampının bir hafta süreceği, programda herhangi bir hazırlık maçının yer almadığı belirtildi.

Norveç ekibinin kafilesinde 26 isim yer alıyor.
Norveç ekibinin kafilesinde 26 isim yer alıyor.
DHA

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