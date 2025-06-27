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Kocaelispor'dan forvet takviyesi! 2 yıllık sözleşme imzalandı

Kocaelispor'dan forvet takviyesi! 2 yıllık sözleşme imzalandı

12:2727/06/2025, Cuma
IHA
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Geçen sezon 44’ü lig maçı olmak üzere 54 resmi müsabakada oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Geçen sezon 44’ü lig maçı olmak üzere 54 resmi müsabakada oynayan 28 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İngiliz forvet Daniel Ebenezer Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Körfez ekibi, İngiltere 3. Lig’de mücadele eden Leyton Orient takımından santrafor Daniel Ebenezer Kwasi Agyei transfer etti.


Hafta ortasında Kocaeli’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçen İngiliz oyuncu, bugün Kocaelispor’a 2 yıllık imza attı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Dan Agyei. Kulübümüz, futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.



#Kocaelispor
#Trendyol Süper Lig
#Daniel Ebenezer Agyei
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