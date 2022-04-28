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Spor Konferans Liginde gecenin tek avantajlı takımı Feyenoord oldu
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Konferans Ligi'nde gecenin tek avantajlı takımı Feyenoord oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda, yarı final ilk maçları sona erdi. Feyenoord, Marsilya'yı 3-2 yenerken Leicester City-Roma maçı ise 1-1 sona erdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konferans Liginde gecenin tek avantajlı takımı Feyenoord oldu
Feyenoordlu futbolcuların gol sevinci.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda iki yarı final karşılaşması oynandı.

Leicester City, konuk ettiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya temsilcisinin 15. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, İngiltere ekibine beraberliği getiren golü ise 67. dakikada Gianluca Mancini (kendi kalesine) kaydetti.

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Hollanda'nın Feyenoord takımı ise ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 18. ve 46. dakikalarda Cyriel Dessers ve 20. dakikada Luis Sinisterra'nın ağları sarsmasıyla 3-2 mağlup etti. Fransa temsilcisinin gollerini, 28. dakikada Bamba Dieng ve 40. dakikada Gerson kaydetti.

Türk futbolcular ne yaptı?

Milli oyunculardan Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Olimpik Marsilya'da ise Cengiz Ünder, karşılaşmaları yedek kulübesinden takip etti.

  • Bu maçların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

FEYENOORD / MARSİLYA

  • Feyenoord: Marciano, Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia, Til, Aursnes, Orkun Kökçü, Nelson, Sinisterra, Dessers.
  • Marsilya: Mandanda, Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres, Guendouzi, Kamara, Gerson, Bakambu, Dieng, Payet.
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