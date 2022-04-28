Konferans Ligi'nde gecenin tek avantajlı takımı Feyenoord oldu

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda iki yarı final karşılaşması oynandı.

Leicester City, konuk ettiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya temsilcisinin 15. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, İngiltere ekibine beraberliği getiren golü ise 67. dakikada Gianluca Mancini (kendi kalesine) kaydetti.

Orkun Kökçü'nün takımı ilk maçı kazandı

Hollanda'nın Feyenoord takımı ise ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 18. ve 46. dakikalarda Cyriel Dessers ve 20. dakikada Luis Sinisterra'nın ağları sarsmasıyla 3-2 mağlup etti. Fransa temsilcisinin gollerini, 28. dakikada Bamba Dieng ve 40. dakikada Gerson kaydetti.

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Türk futbolcular ne yaptı?

Milli oyunculardan Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Olimpik Marsilya'da ise Cengiz Ünder, karşılaşmaları yedek kulübesinden takip etti.

Bu maçların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

FEYENOORD / MARSİLYA