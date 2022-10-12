Spor ÖZET | Kopenhag-Manchester City 0-0
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ÖZET | Kopenhag-Manchester City: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Manchester City deplasmanda Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Manchester City gruptan çıkmayı garantilerken, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puan kaybını yaşadı. Kopenhag-Manchester City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kopenhag-Manchester City 0-0 maç özeti izle: Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
Kopenhag-Manchester City karşılaşmasından bir kare

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. G Grubu'nda lider Manchester City, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 30. dakikasında City'den Sergio Gomez kırmızı kartla oyundan atıldı.

Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi

Alınan bu beraberliğin ardından Manchester City, G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. İngiliz ekibi puanını 10'a, Kopenhag ise 2'ye yükseltti.

Gruptaki diğer takımlardan Borussia Dortmund'un 7 puanı bulunuyor. Sevilla ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Kopenhag-Manchester City maç özeti

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