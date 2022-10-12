ÖZET | Kopenhag-Manchester City: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanıyor. G Grubu'nda lider Manchester City, deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın 30. dakikasında City'den Sergio Gomez kırmızı kartla oyundan atıldı.
Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi
Alınan bu beraberliğin ardından Manchester City, G Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. İngiliz ekibi puanını 10'a, Kopenhag ise 2'ye yükseltti.
Gruptaki diğer takımlardan Borussia Dortmund'un 7 puanı bulunuyor. Sevilla ise 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Kopenhag-Manchester City maç özeti