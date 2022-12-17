Kovacic: "Ne kadar büyük futbolcu olduğunu gösterdi"

Dünya Kupası yarı finalinde elenerek üçüncülük maçı oynaması kesinleşen Hırvatistan'da Fas maçı öncesi Mateo Kovacic basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hırvat orta saha, ülkesinin Katar 2022 Dünya Kupası sırasında yaptıklarından gurur duyduğunu ve bugün Fas'a karşı oynanacak olan maçta Zagreb'e bronz madalya ile döneneceklerini ifade etti.

Amrabat'a övgü

Chelsea'de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, rakip Fas'ın ve Dünya Kupası'nda gösterdiği performansta ciddi pay sahibi olan Sofyan Amrabat'tan övgüyle bahsetti.

Hırvat futbolcu, "Ne kadar önemli ve büyük bir futbolcu olduğunu gösterdi. Onu Dünya Kupası'ndan önce tanıyordum, turnuvada da grup aşamasında karşılaştık" dedi.

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Dünya Kupası'nda Fas ile 6 maça çıkan Sofyan Amrabat, gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listelerine adını yazdırdı.

Genel olarak Fas'ı da değerlendiren Kovacic, "Turnuvadan önce zor bir rakip olmalarını bekliyorduk. Çok yetenekli futbolcuları var, bunu Dünya Kupası'nda gösterdiler. Taraftarlarından çok fazla destek alıyorlar, ancak turnuvada ne yaptıysak geri kalanında da aynısını yapacağız" dedi.

"Nasıl savaştıklarını öğrendim"

Bu takımdaki önemini, dört yıl önce Rusya'daki Dünya Kupası'nda yaşadıklarıyla karşılaştıran orta saha, "2018'de farklı bir rolüm vardı ve çok şey öğrendim. Modric veya Mandzukic'in turnuvaya nasıl hazırlandığını görebiliyordum ve onlardan ülkeleri için nasıl savaştıklarını öğrendim" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan 2018'deki Dünya Kupası'nda finale kadar yükselmiş, finalde Fransa'ya 4-2 mağlup olmuştu.

Zagreb altyapısında yetişen 28 yaşındaki Mateo Kovacic, Inter, Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giyerken 4 sezondur Chelsea'de görev yapıyor.

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