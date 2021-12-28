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Kupada kazanan Kasımpaşa

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa sahasında konuk ettiği Kocaelispor'u uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kupada kazanan Kasımpaşa
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kasımpaşa evinde Kocaelispor'u 4-3 mağlup etti

Ziraat Türkiye Kupasında 5. tur maçları başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Normal süresi 2-2 sona eren karşılaşmada Kasımpaşa uzatmalarda bulduğu gollerle rakibini 5-3 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Kasımpaşa'nın gollerini 4. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 50. dakikada Ahmet Engin, 101. dakikada Tarkan Serbest, 105. dakikada Ahmet Çelebi(KK) ve 115. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Konuk takım Kocaelispor'un gollerini ise 40 ve 110. dakikalarda Benhur Keser, 68. dakikada Michael Pereira kaydetti. Ayrıca Kocaeli ekibinde 81. dakikada Michael Pereira çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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