Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu.

La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.