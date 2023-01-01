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Spor

La Liga'da Real Madrid Namağlup

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.

10:42 . 18/09/2023 Pazartesi
AA
Real Madrid namağlup.

Real Madrid namağlup.

La Liga 5. hafta maçında Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.


Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu.


İkinci yarı ilk atağında, 46. dakikada, Federico Valverde'nin golüyle beraberliği bulan Real Madrid, 60. dakikada Joselu ile öne geçti.

Jude Bellingham

Sahadan 2-1 galip ayrılan eflatun beyazlılar 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini ve namağlup unvanını devam ettirdi.


La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.


Real Madrid'de sakat olan futbolcular Arda Güler, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy ve Vinicius Junior maç kadrosunda yer almadı.


Arda Güler maçı babasıyla beraber takip etti:





#Real Madrid
#La Liga
#Namağlup
27 dakika önce
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