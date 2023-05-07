Lakers Warriors'ı farklı yenerek seride 2-1 öne geçti

Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 13 ribaunt ve 4 blok, LeBron James 21 sayı, 8'er ribaunt ve asist, D'Angelo Russell 21 sayı ve 5 asist, Lonnie Walker 12 sayı ve 4 ribaunt, Dennis Schröder 12, Austin Reaves 10 sayı ile mücadele etti. Warriors'ta Stephen Curry 23 sayı ve 4 ribaunt, Andrew Wiggins 16 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, Klay Thompson 15 sayı ve 7 ribaunt, Jonathan Kuminga 10 sayı ile oynadı.