Lecce Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı

İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce, Mert Çetin'i transfer ettiğini duyurdu.
Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Çetin’in Hellas Verona takımından kiralandığını açıkladı. Milli savunmacının, bugün Lecce kentine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.
Mert Çetin'in, İtalya macerası 2019-2020 sezonun başında Roma’ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.
- Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.
#Benvenuto in #giallorosso ! ☀️❤️
Mert Cetin è un nuovo calciatore del Lecce!
Il marcatore turco classe 1997 domani sarà a Lecce per sottoporsi alle visite mediche di rito.https://t.co/12XhdsW5aL pic.twitter.com/ghHQgfQvhr
#Benvenuto in #giallorosso ! ☀️❤️