Spor Lecce Mert Çetini kiralık olarak kadrosuna kattı
TRANSFER

Lecce Mert Çetin'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Serie A takımlarından Lecce, milli oyuncu Mert Çetin'i transfer ettiğini açıkladı. 25 yaşındaki savunma oyuncusunun bugün Lecce'ye gidip sağlık konrolünden geçmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Lecce Mert Çetini kiralık olarak kadrosuna kattı
Mert Çetin

İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Lecce, Mert Çetin'i transfer ettiğini duyurdu.

Lecce kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Çetin’in Hellas Verona takımından kiralandığını açıkladı. Milli savunmacının, bugün Lecce kentine geleceği ve sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Mert Çetin'in, İtalya macerası 2019-2020 sezonun başında Roma’ya transfer olmasıyla başlamıştı. Roma'da fazla forma şansı bulamayan Çetin, 2020-2021 sezonunun başında Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Çetin, 2021-2022 sezonuna Hellas Verona'da başlamış, sezonunun kalan kısmını ise devre arasında kiralandığı Yukatel Kayserispor'da geçirmişti.

  • Lecce, geçen sezon ikinci lig Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

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