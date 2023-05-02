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Spor

ÖZET | Leicester City-Everton: 2-2

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Everton ile 2-2 berabere kaldı. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmada bir gol attı. Leicester City-Everton maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:22 . 2/05/2023 Salı
AA
Çağlar Söyüncü bu sezonki ilk golünü attı.

Çağlar Söyüncü bu sezonki ilk golünü attı.

Ligin 34. hafta mücadelesinde, kümede kalma mücadelesi veren iki takımdan Leicester City, King Power Stadı'nda Everton'ı ağırladı.


Konuk ekip, 15. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Leicester City, 22. dakikada milli oyuncu Çağlar Söyüncü ve 33. dakikada Jamie Vardy'nin ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Ev sahibi ekipte James Maddison, kazanılan penaltı atışını 45 9. dakikada golle sonuçlandıramadı ve ilk yarı, 2-1 sona erdi.


İkinci devrede Everton, 54. dakikada Alex Iwobi ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.


Bu sonuçla Leicester City, 30 puan ve averajla 16'ncı, Everton ise 29 puanla 19. sırada yer aldı.


Leicester City-Everton maç özeti için




#Premier Lig
#Everton
#Leicester City
#Çağlar Söyüncü
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