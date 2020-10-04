Leicester City ligde ilk mağlubiyetini aldı

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, hiç isabetli şut üretemediği mücadeleyi 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı golleriyle 3-0 kaybetti.

Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

Manchester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı (ÖZET) İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı."En çok hayranlık duyduğum kişi"Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Bielsa'ya hayran olduğunu söyledi. Guardiola, "Bielsa, bir menajer olarak ve bir kişi olarak muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişi. Bence o en özgün menajer. Kimse onu taklit edemez, bu imkansız" ifadelerini kullandı.Leeds United - Manchester City maç özeti izle



