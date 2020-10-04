PREMİER LİG

Leicester City- West Ham United 3-0 özet izle

Leicester City ligde ilk mağlubiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Leicester City, sahasında West Ham United'a 3-0 mağlup oldu. Mücadeleye Çağlar Söyüncü ilk 11'de başlarken, yeni transfer Cengiz Ünder ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Haber Merkezi AA
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

Lige 3'te 3 yaparak başlayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, hiç isabetli şut üretemediği mücadeleyi 14. dakikada Michail Antonio, 34. dakikada Pablo Fornals ve 83. dakikada Jarrod Bowen'ın attığı golleriyle 3-0 kaybetti.

Leicester City forması giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder 55. dakikada Daniel Amartey'nin yerine oyuna girdi.

  • Mavi-beyazlı ekip, milli maçlara verilen aranın ardından sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

Manchester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı (ÖZET)
Manchester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Manchester City, deplasmanda Leeds United ile 1-1 berabere kaldı. Elland Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında Raheem Sterling, Manchester ekibini 1-0 öne geçirdi.Ev sahibi Leeds United, 59. dakikada Rodrigo Moreno Machado ile beraberliği yakalarken, takımlar kalan dakikada eşitliği bozamayınca mücadele 1-1 sona erdi.Bir maçı eksik Manchester City, bu sonuçla 4 puana yükselirken, Leeds United ise 7. puanını aldı."En çok hayranlık duyduğum kişi"Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Pep Guardiola, Bielsa'ya hayran olduğunu söyledi. Guardiola, "Bielsa, bir menajer olarak ve bir kişi olarak muhtemelen dünya futbolunda en çok hayranlık duyduğum kişi. Bence o en özgün menajer. Kimse onu taklit edemez, bu imkansız" ifadelerini kullandı.Leeds United - Manchester City maç özeti izle

Cengiz Ünder, ilk defa Leicester City forması giydi.
Cengiz Ünder, ilk defa Leicester City forması giydi.


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