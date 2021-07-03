Leonardo Spinazzola'nın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı açıklandı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) çeyrek final mücadelesinde Belçika ile İtalya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İtalya 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Fakat karşılaşmada İtalyan oyuncu Leonardo Spinazzola, şanssız bir sakatlık geçirdi. 28 yaşındaki oyuncunun aşil tendonunun koptuğu ve minimum 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Leonardo Spinazzola ise yaptığı açıklamada," Eminim yakında sahalara geri döneceğim. Bu takım ruhuyla imkansız diye bir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

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EURO 2020 final yolu.



