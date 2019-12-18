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Lig kupası maçına genç takımla çıkan Liverpool 'farklı' elendi

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Aston Villa, Liverpool'u 5-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Haber Merkezi AA
Liverpool, genç takımla çıktığı mücadeleden farklı mağlubiyetle ayrıldı. Taraftarlar Liverpoollu oyuncuları farklı yenilgiye rağmen alkışladı.

Liverpool, genç takımla çıktığı mücadeleden farklı mağlubiyetle ayrıldı. Taraftarlar Liverpoollu oyuncuları farklı yenilgiye rağmen alkışladı.

Fotoğraf: ANDREW BOYERS

Ligde namağlup liderliğini sürdüren sezonun formda takımı Liverpool, Katar'da düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası maçı nedeniyle as oyuncularından faydalanamadığı maçta, Aston Villa karşısında 21 yaş 296 gün ortalamaya sahip tarihinin en genç kadrosuyla sahaya çıktı.

Villa Park'ta oynanan mücadeleyi baştan sona kontrolü altında tutan Aston Villa, 14. dakikada Conor Hourihane, 17. dakikada Morgan Boyes (kendi kalesine), 37 ve 45. dakikalarda Jonathan Kodjia, 90+2. dakikada Wesley'in golleriyle rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

  • Bilindiği üzere Liverpool, Dünya Kulüpler Şampiyonası için tüm as oyuncularını Katar'a götürmüştü. Bu sebeple altyapı oyuncularının ağırlıklı olduğu kadro ile sahaya çıkan kırmızılar sahadan farklı mağlup ayrıldı. Liverpool'un Monterrey ile oynayacağı mücadele bu karşılaşmadan tam 22 saat sonra oynanacak. Yani kırmızılar bir günde iki maça çıkmış olacak.

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