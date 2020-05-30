AVRUPA LİGLERİ

Lig yeniden başladı Kızılyıldız şampiyon oldu

Sırbistan Süper Ligi'nde deplasmanda Rad'ı 5-0 yenen Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Haber Merkezi AA
Kızılyıldızlı futbolcular görkemli bir galibiyetle şampiyonluklarını ilan ettiler.

Kızılyıldızlı futbolcular görkemli bir galibiyetle şampiyonluklarını ilan ettiler.

Fotoğraf: Milos Miskov / AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2,5 aydır oynanmayan Sırbistan Süper Ligi, dünkü 3 karşılaşma ile kaldığı yerden devam etti.

Ligin 27. haftasında Rad'ı 5-0 mağlup eden Kızılyıldız, bitime 3 hafta kala 31. şampiyonluğunu ilan etti.

Başkent Belgrad'daki Kral 1. Petar Stadı'nda oynanan maçta Kızılyıldız'ın gollerini 24. dakikada Mirko Ivanic, 30. dakikada Srdjan Babic, 36. ve 82. dakikalarda Aleksa Vukanovic, 57. dakikada Milos Degenek kaydetti.

Kızılyıldız puanını 72'ye yükseltirken, 27. hafta maçını oynayacak olan ikinci sıradaki Partizan'ın 58 puanı bulunuyor.

Tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmanın ardından kırmızı-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti şampiyonluğu kutladı.

  • Sırbistan Futbol Federasyonu (FSS), Kovid-19 salgını nedeniyle bu sezon play-off ve play-out turlarının oynanmayacağını, ayrıca küme düşmenin de olmayacağını açıklamıştı.



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