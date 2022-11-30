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Lionel Messi Polonya maçında penaltı kaçırdı

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Polonya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 36. dakikasında Arjantin penaltı kazandı. Topun başına geçen Lionel Messi, Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'yi geçemedi. Lionel Messi'nin, Polonya maçında kaçırdığı penaltıyı haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messinin kaçırdığı penaltıyı izle: Messi Polonya maçında penaltı kaçırdı
Lionel Messi, Polonya kalecisi Wojciech Szczesny'yi geçemedi.

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son karşılaşmaları oynanıyor. C Grubu üçüncü hafta maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Messi penaltı kaçırdı

Bu kritik karşılaşmanın 36. dakikasında Arjantin penaltı kazandı. Bir yan top esnasında, kaleci Wojciech Szczesny'nin, Lionel Messi'ye yaptığı hareket, VAR incelemesinin ardından penaltı olarak değerlendirildi.

  • 38. dakikada topun başına geçen Messi, penaltı atışından yararlanamadı. Dünyaca ünlü yıldızın sağ köşeye doğru vuruşunda, kaleci Wojciech Szczesny kalesini gole kapattı ve topu çıkarttı.

Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı pozisyon;
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