Livakovic transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in peşine düşen sarı-lacivertliler, bu transferi erkenden bitirerek, kale problemini çözmek istiyor.





28 yaşındaki kaleci ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, kulübü Dinamo Zagreb ile olan görüşmelerini sürdürüyor. Hırvat kulübü 10 milyon euro bonservis isterken, Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk teklifi reddedilmişti.





Manchester United yerine Fenerbahçe

Dominik Livakovic'i Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United da istiyor. İngilizlerin bonservis ücreti olarak Zagreb'e, Fenerbahçe'ye göre daha yüksek bir teklifte bulunduğu iddia edilirken, Livakovic'in sarı-lacivertli takıma gelmek istediği öğrenildi. De Gea'nın arkasında yedek beklemek istemeyen oyuncunun, İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı fakat yedek beklemektense ilk 11'de oynayacağı takımlara gitmek istediği kaydedildi.







