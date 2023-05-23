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Spor

Livakovic transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in peşinde. Sarı-lacivertli takıma bu transferde Manchester United rakip durumda.

Haber Merkezi
10:12 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Dominik Livakovic'in güncel piyasa değeri 14 milyon euro.

Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Hırvat eldiven Dominik Livakovic'in peşine düşen sarı-lacivertliler, bu transferi erkenden bitirerek, kale problemini çözmek istiyor.


28 yaşındaki kaleci ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, kulübü Dinamo Zagreb ile olan görüşmelerini sürdürüyor. Hırvat kulübü 10 milyon euro bonservis isterken, Fenerbahçe'nin 5 milyon euroluk teklifi reddedilmişti.


Manchester United yerine Fenerbahçe

Dominik Livakovic'i Fenerbahçe'nin dışında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United da istiyor. İngilizlerin bonservis ücreti olarak Zagreb'e, Fenerbahçe'ye göre daha yüksek bir teklifte bulunduğu iddia edilirken, Livakovic'in sarı-lacivertli takıma gelmek istediği öğrenildi. De Gea'nın arkasında yedek beklemek istemeyen oyuncunun, İngiltere'de oynamaya sıcak baktığı fakat yedek beklemektense ilk 11'de oynayacağı takımlara gitmek istediği kaydedildi.



#Dominik Livakovic
#Fenerbahçe
#Manchester United
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