ÖZET | Liverpool-Leicester City: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'yi konuk etti. Mücadeleyi Liverpool 2-1 kazandı. Leicester City karşılaşmanın 4. dakikasında öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü koruyamadı.
Wouw Faes kendi kalesine gol attı
Anfield Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 38 ve 45. dakikalarda Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle galibiyete ulaştı. Leicester City'nin golünü, 4. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.
Liverpool üst üste 4. galibiyetini aldı
Leicester City'yi 2-1 yenen Liverpool, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 28 puana ulaştı. Leicester City ise 17 puanda kaldı.
Liverpool-Leicester City maçında Pele için saygı duruşu
Öte yandan karşılaşmalar öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve oyuncular sahaya siyah bantla çıktı.
Liverpool-Leicester City: 0-1
⚽ Leicester, Dewsbury-Hall ile golü erken buldu! #PL pic.twitter.com/9w9VQR3iOg
⚽ Leicester, Dewsbury-Hall ile golü erken buldu! #PL pic.twitter.com/9w9VQR3iOg— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 30, 2022
Liverpool-Leicester City: 1-1
👀 Wout Faes, kendi kalesine ilginç bir gol kaydediyor! #PL pic.twitter.com/ifR3i13umm
👀 Wout Faes, kendi kalesine ilginç bir gol kaydediyor! #PL pic.twitter.com/ifR3i13umm— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 30, 2022
Liverpool-Leicester City: 2-1
👀 Wout Faes, yine kendi kalesine gol atıyor... | #PL pic.twitter.com/wcwBY1l2iu
👀 Wout Faes, yine kendi kalesine gol atıyor... | #PL pic.twitter.com/wcwBY1l2iu— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) December 30, 2022
Liverpool-Leicester City maçının özetini izle
Liverpool-Leicester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.