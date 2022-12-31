Spor ÖZET | Liverpool-Leicester City 2-1
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ÖZET | Liverpool-Leicester City: 2-1

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'yi 2-1 mağlup etti. Maçın hemen başında Leicester City, Liverpool karşısında öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Liverpool 38 ve 45. dakikalarda Wouw Faes'in kendi kalesine attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Liverpool-Leicester City maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Liverpool-Leicester City: 2-1 maç özeti izle: Wouw Faesin kendi kalesine attığı golleri izle
Liverpoollu oyuncuların gol sevinçleri

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Leicester City'yi konuk etti. Mücadeleyi Liverpool 2-1 kazandı. Leicester City karşılaşmanın 4. dakikasında öne geçmesine rağmen, üstünlüğünü koruyamadı.

Wouw Faes kendi kalesine gol attı

Anfield Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 38 ve 45. dakikalarda Wout Faes'in kendi kalesine attığı gollerle galibiyete ulaştı. Leicester City'nin golünü, 4. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

Liverpool üst üste 4. galibiyetini aldı

Leicester City'yi 2-1 yenen Liverpool, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 28 puana ulaştı. Leicester City ise 17 puanda kaldı.

Liverpool-Leicester City maçında Pele için saygı duruşu

Öte yandan karşılaşmalar öncesi, hayatını kaybeden Brezilyalı efsane futbolcu Pele için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı ve oyuncular sahaya siyah bantla çıktı.

Liverpool-Leicester City: 0-1

Liverpool-Leicester City: 1-1

Liverpool-Leicester City: 2-1


Liverpool-Leicester City maçının özetini izle

Liverpool-Leicester City maçının özetini izlemek için tıklayınız.


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